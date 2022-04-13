Konya Büyükşehir online spor kayıtları başladı - Son Dakika
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Konya Büyükşehir online spor kayıtları başladı

13.04.2022 12:42
Konya Büyükşehir online spor kayıtları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'deki en geniş kişiye özel online spor uygulamasında yeni dönem kayıt dönemi başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'deki en geniş kişiye özel online spor uygulamasında yeni dönem kayıt dönemi başladı. Sınırlı sayıda kontenjanın olduğu uygulamada sporseverler başvurularını 30 Nisan'a kadar "sporkonya.com.tr" adresinden yapabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin "Spor Konya" projesi çerçevesinde sağlıklı yaşama katkıda bulunmak için sürdürdüğü Türkiye'nin en geniş kişiye özel online spor eğitimlerinde yeni dönem kayıtları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde Konyalıların sporla zinde kalmaları maksadıyla hayata geçirdikleri online spor eğitimlerinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, uygulamaya başta Konya olmak üzere Türkiye genelinden ve yurt dışından çok sayıda sporseverin ilgi gösterdiğini söyledi. Online spor uygulamasında yeni dönem için kayıtların başladığını belirten Başkan Altay, sağlıklı yaşamak ve sporla iç içe olmak isteyenleri kayıt yaptırmaya davet etti.

Eğitimleri alanında uzman kişiler veriyor

Online spor uygulamasında kadın-erkek ayrı gruplarda 40'ar dakikalık seans dilimleri ile haftanın her günü alanlarında uzman spor eğitmeni, doğum pilatesi eğitmeni, klinik pilatesi eğitmeni ve diyetisyen ile her dönem 3 bin kişiye hizmet veriliyor. Kişiye özel online spor faaliyetinde ders grupları Vücut Kitle İndeksi ve yaşa göre ayrılarak, kişilerin ihtiyaçlarına göre gruplar oluşturuluyor. "sporkonya.com.tr" internet adresi içine entegre edilen ve özel geliştirilen yazılım sayesinde eğitmenin tüm üyeleri gördüğü, üyelerin sadece eğitmeni gördüğü video konferanslı sistem ile üyeler gönül rahatlığıyla spor yapıyor. 30 Nisan'a kadar internet üzerinden sınırlı sayıda kaydın alınacağı online spor eğitimleri; malzemeli ve malzemesiz seçenekleri ile yapılıyor. Kayıt yapan her üyeye ücretsiz birebir online diyetisyen hizmeti bulunan online spor; klinik pilates, mat pilates, hamile pilatesi ve zumba branşları ile yaz dönemini spor yaparak geçirmek isteyen üyelerini bekliyor. - KONYA

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Türkiye, Altay, Nisan, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konya Büyükşehir online spor kayıtları başladı - Son Dakika


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