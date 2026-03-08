Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok - Son Dakika
Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok

08.03.2026 18:17
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa, 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

KONYA'DA HER ŞEY VAR KAZANAN YOK

Konyaspor'un golü, 17. dakikada Jackson Muleka'dan geldi. Kasımpaşa'nın beraberlik golü ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak ile geldi. Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye, 45+8. dakikada penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.

90+6'DAKİ PENALTI İPTAL

Konyaspor'un 90+6'ncı dakikada kazandığı penaltı VAR uyarısının ardından pozisyon öncesindeki faul nedeniyle iptal edildi. Kasımpaşa yardımcı antrenörü maç sonunda gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan atıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 24 puana, Kasımpaşa ise 21 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, ikas Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak.

