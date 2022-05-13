Konya'da maraton heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da maraton heyecanı

13.05.2022 12:13
Konya'da maraton heyecanı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Mayıs Pazar günü "Hareketin Merkezinde Ol" sloganıyla ilk kez gerçekleştirecekleri Uluslararası Konya Yarı Maratonu, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu esnasında şehirde adeta bir spor karnavalı yaşanacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Mayıs Pazar günü "Hareketin Merkezinde Ol" sloganıyla ilk kez gerçekleştirecekleri Uluslararası Konya Yarı Maratonu, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu esnasında şehirde adeta bir spor karnavalı yaşanacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu için geri sayım sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Spor Konya Projesi ile spor seferberliği başlattıklarını ifade ederek, Konya Yarı Maratonu ve Ağustos ayındaki 5. İslami Dayanışma Oyunları gibi önemli organizasyonlarla 2022 yılının Konya açısından sporla dolu dolu geçeceğini söyledi.

Konya'nın tanıtımına önemli katkı sağlayacak

Konya Yarı Maratonu ile spor açısından Konya'da bir ilk daha yaşanacağını kaydeden Başkan Altay, "Koşmayı seven tüm sporseverlerin bir araya gelmesini heyecanla bekliyoruz. Maraton çevresinde düzenleyeceğimiz çeşitli etkinlikler ve konserlerle hafta sonu şehrimizde adeta bir spor karnavalı yaşanacak. 'Hareketin Merkezinde Ol' sloganıyla düzenleyeceğimiz Konya Yarı Maratonu, Konya'nın hem bir spor şehri olarak anılmasına hem de ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayacak" dedi.

Maratona ilgi oldukça yüksek

Maratona ilginin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Altay şu şekilde devam etti:

"Şu ana kadar 20 ülkeden bin 500 sporcu maratona kayıt yaptırdı. Halk Koşusuna ise 7 binin üzerinde başvuru yapıldı. Maratonumuz; 21 kilometrelik Yarı Maraton, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride koşulacak. Yaş sınırının olmadığı Halk Koşusuna ise isteyen herkes katılabilecek."

Koşu nedeniyle Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını da duyuran Başkan Altay, Konyalılardan da bu konuda anlayış beklediklerini sözlerine ekledi.

Yarışma takvimi şu şekilde işleyecek

15 Mayıs Pazar gerçekleşecek Konya Yarı Maratonu'nda ilk olarak 09.00'da 10 kilometre koşusunun startı verilecek; bu turun ödül töreni 10.30'da yapılacak. 21 kilometrelik Yarı Maraton startı 09.15'de gerçekleşirken; ödül töreni 11.30'da olacak. Hem Yarı Maraton'un hem de 10 kilometre koşusunun başlangıç ve bitiş alanı Mevlana Kültür Merkezi olacak. Saat 13.00'te Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda başlayacak Halk Koşusu ise 2,7 kilometre olacak ve yine aynı yerde tamamlanacak. Maraton çerçevesinde Kılıçarslan Meydanı'nda Buray konseri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Maratona katılan yarışmacılardan alınan kayıt ücretleri otizm alanında Türkiye'nin en şümullü ve en büyük merkezi olan SOBE Vakfı'na aktarılacak ve kayıt olan herkes aynı zamanda SOBE gönüllüsü olacak. - KONYA

YORUMLAR
500
Eskrim 23 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Turnuvası Konya'da başladı Eskrim 23 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Turnuvası Konya'da başladı Altay, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti Altay, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti Trabzonspor'un şampiyonluk kupası, Altay maçında İstanbul'daki taraftarlarla buluşacak Trabzonspor'un şampiyonluk kupası, Altay maçında İstanbul'daki taraftarlarla buluşacak

Uğur İbrahim Altay, Mayıs, Altay, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konya'da maraton heyecanı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:14:52. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da maraton heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement