Konya'daki yabancı öğrencilerin katıldığı turnuvada goller dostluk için atıldı - Son Dakika

Konya'daki üniversitelerde eğitim gören 25 ülkeden 299 öğrenci, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öncülüğünde düzenlenen futbol turnuvasında birlik ve beraberlik için top koşturdu.

Üniversite ve İki Doğu İki Batı Derneği işbirliğiyle, kentte çeşitli üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin ülkeyi daha yakından tanımaları ve Türk öğrencilerle kaynaşabilmeleri için "Dünya Kupası Futbol Turnuvası" etkinliği düzenlenmesine karar verildi.

Organizasyon için harekete geçen yetkililer, şehirdeki 5 üniversiteyle temasları sonucu, 25 ülkeden 299 öğrencinin katılımıyla bir futbol turnuvası organize etti.

Yaklaşık bir ay süren turnuvayı, penaltılarda Türkiye'yi eleyen Kazakistan kazandı.

"Organizasyon mini bir dünya kupası niteliği taşıyordu"

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, AA muhabirine, milletlerin kaynaşması açısından çok güzel ve anlamlı bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin yabancı öğrencilere ev sahipliği yapma konusunda iyi olduğu aktaran Doğan, "Burada en önemli olan husus, turnuvaya 25 ülkeden 299 sporcu öğrencinin katılması. Organizasyon, mini bir dünya kupası niteliği taşıyordu. Zira maçlar, bir ayda tamamlandı." dedi.

Doğan, yaklaşık bir ay süren turnuvanın hiçbir sıkıntı yaşanmadan sona erdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yurt dışından gelen bu öğrencilerin, Türk öğrenciler ve birbirleriyle olan iletişimlerini artırabilmek, birbirleri arasındaki sevgi bağını koruyabilmek ve ülkelerine döndükleri zaman da ülkemiz adına gönül elçileri olabilmeleri için tatlı bir rekabet ortamı oluşturmaya çalıştık. Tamamen sportif centilmenlik kuralları içerinde güzel bir etkinliği gerçekleştirmiş olduk."

"Önemli olan dost olmak ve iyi ilişkilerin geliştirilmesiydi"

Turnuvanın galibi olan Kazakistan takımı antrenörü Samat Sapatayev ise organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Galibiyetlerinin, çalışmanın neticesi olduğunu anlatan Sapatayev, "Bir aydır çalıştık. Bu kupa emeğimizin karşılığı. Tüm takımlara gönülden teşekkür ediyorum. Bazen takımlarda başka milletlerden oyuncular top koşturdu. Önemli olan dost olmak ve iyi ilişkilerin geliştirilmesiydi." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın başından beri takımını yalnız bırakmayan taraftarlardan biri olan ve Selçuk Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Juldız Amangeldiyeva da bütün maçları izlediğini, final maçında ise çok heyecanlandıklarını söyledi.

"Çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar kurduk"

Türkiye'nin takım kaptanı Arnavutluk vatandaşı Samet Hamzi ise birçok ülkeden öğrencilerle bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirterek, "Çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar kurduk. Her zaman her yerde bunu göstermeye çalıştık." dedi.

Turnuvayı 4'üncü bitiren Afrika ülkesi Çad'ın kaptanı olan, NEÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Mahamat Wardougou, da etkinlik boyunca çok eğlendiklerini, en önemli unsurun bir araya gelebilmek olduğunu dile getirdi.

Çekilen kuraların ardından grup aşamasıyla başlayan "Dünya Kupası Futbol Turnuvası" etkinliğine, Mısır, Yemen, Azerbaycan, Türkiye, Afganistan, Irak, Sierra Leone, Etiyopya, Sudan, Nijer, Kırgızistan, Uganda, Kamerun, Suriye, Çad, Myanmar, Somali, Kazakistan, Tanzanya, Endonezya, Mali, Fildişi, Gine, Burkina Faso ve Filistin'in öğrencilerinden oluşan takımlar katıldı.