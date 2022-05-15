Konya Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Yarı Maratonu koşuldu

15.05.2022 13:12
Konya Yarı Maratonu koşuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya Yarı Maratonu koşuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya Yarı Maratonu koşuldu.

Bu yıl ilki düzenlenen, 22 ülkeden 2 bin 200 sporcunun katıldığı organizasyon, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezi'nden yarışa başlayan atletler, belirlenen istikametlerde koştuktan sonra başlangıç noktası olan Mevlana Kültür Merkezi'nde bitiş çizgisine ulaştı.

Koşunun startını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin verdi.

Yarı maratonda erkeklerde 1.04.10'luk derecesiyle Kenyalı Meshack Kiprop Koech birinci olurken, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa 1.04.36'lık derecesiyle ikinciliği, Onur Aras ise 1.06.18'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda da 1.07.43'lük derecesiyle Etiyopyalı atlet Shewarge Amare Alene ilk sırayı aldı. Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli 1.12.20'lik derecesiyle ikinci, Bahar Atalay 1.17.50'lik derecesiyle üçüncü oldu.

10 kilometre yarışında da Abdurrahman Gediklioğlu 34.15'lik derecesiyle birinci olurken, Levent Ateş 34.15'lik derecesiyle ikinci, Felmeta Tesfaye 34.35'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

YORUMLAR
500
Konya Yarı Maratonu başladı Konya Yarı Maratonu başladı

Büyükşehir Belediyesi, mevlana, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konya Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:51 Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
12:49 AK Parti'de BAE krizi iddiası: Cahit Özkan'ın istifası istendi, direniyor
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
12:19 Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri
12:10 Dünyada biterken, Kuzey Kore'de Covid alarmı: 280 bin kişi karantinada
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:53 Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 13:16:39. #1.11#
SON DAKİKA: Konya Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement