Konya Yarı Maratonu'na doğru - Son Dakika

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Konya Yarı Maratonu'na doğru

13.05.2022 12:20
Konya Yarı Maratonu'na doğru

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Konya Yarı Maratonu için şu ana kadar 20 ülkeden bin 500 sporcunun kayıt yaptırdığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Konya Yarı Maratonu için şu ana kadar 20 ülkeden bin 500 sporcunun kayıt yaptırdığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Mayıs'ta düzenlenecek maraton ve ağustos ayındaki 5. İslami Dayanışma Oyunları ile kentteki sportif faaliyetlerin dolu dolu geçeceğini belirtti.

Koşmayı seven tüm sporseverlerin bir araya gelmesini heyecanla beklediklerini aktaran Altay, "Maraton çevresinde düzenleyeceğimiz çeşitli etkinlikler ve konserlerle hafta sonu şehrimizde adeta bir spor karnavalı yaşanacak. 'Hareketin Merkezinde Ol' sloganıyla düzenleyeceğimiz Konya Yarı Maratonu, Konya'nın hem bir spor şehri olarak anılmasına hem de ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Maratona ilginin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 20 ülkeden bin 500 sporcu maratona kayıt yaptırdı. Halk koşusuna ise 7 binin üzerinde başvuru yapıldı. 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre koşu ve halk koşusu olmak üzere üç farklı kategoride koşulacak. Yaş sınırının olmadığı halk koşusuna ise isteyen herkes katılabilecek. Koşu nedeniyle pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Hemşehrilerimizden de bu konuda anlayış bekliyoruz."

15 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Konya Yarı Maratonu'nda ilk olarak 09.00'da 10 kilometre koşusunun startı verilecek. Bu turun ödül töreni ise 10.30'da yapılacak. 21 kilometrelik yarı maraton ise 09.15'de başlayacak. Ödül töreni 11.30'da olacak. Bu koşuların başlangıç ve bitiş alanı Mevlana Kültür Merkezi olacak. Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda 13.00'te başlayacak halk koşusu 2,7 kilometre olup yine bu meydanda tamamlanacak.

Bu arada maratona katılan yarışmacılardan alınan kayıt ücretlerinin, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'na aktarılacağı duyurulmuştu.

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Büyükşehir Belediyesi, Mayıs, Altay, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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