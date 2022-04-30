Konyaaltı Görele'de farklı kazandı - Son Dakika
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Konyaaltı Görele'de farklı kazandı

30.04.2022 14:57
Konyaaltı Görele'de farklı kazandı

Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Görele Belediyesi Spor Kulübü'nü deplasmanda 27-39 skorla mağlup etti.

Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Görele Belediyesi Spor Kulübü'nü deplasmanda 27-39 skorla mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda Görele Belediyespor Kulübü ile karşılaştı. Maçın ilk dakikaları başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Görele'nin gollerine anında karşılık veren Mavi Kelebekler, ilk yarının son dakikalarında skor üstünlüğünü ele geçirerek soyunma odasına 15-18 önde gitti.

Döne ve Beyzanur yıldızlaştı

Mücadelenin ikinci yarısına da hızlı başlayan Konyaaltı, skor ve oyun üstünlüğünü son düdüğe kadar sürdürdü. Dönegül'ün 8 Beyzanur'un ise 7 gol ile yıldızlaştıkları karşılaşmayı Mavi Kelebekler 27-39 skorla kazanarak iki puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla puanını 28'e yükselten Konyaaltı Belediyespor, Türkiye Kupası dörtlü finalleri öncesinde moral depoladı.

Kupa maçları Ankara'da

Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Konyaaltı Belediyespor, 7-8 Mayıs tarihlerinde Ankara'da dörtlü finallerde mücadele edecek. 7 Mayıs'ta Yeni Mahalle Belediyesi ile yarı final mücadelesi verecek olan Mavi Kelebekler, bu karşılaşmayı kazanması halinde, Kastamonu Belediyesi GSK-Yalıkavakspor maçının galibiyle 8 Mayıs günü final maçına çıkacak. - ANTALYA

Konyaaltı Görele'de farklı kazandı
Konyaaltı Görele'de farklı kazandı
Konyaaltı Görele'de farklı kazandı
Konyaaltı Görele'de farklı kazandı

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Konyaaltı, Hentbol, Ankara, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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