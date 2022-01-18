Üye Girişi
Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ismini yeni tesislere verecek - Son Dakika

Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ismini yeni tesislere verecek

18.01.2022 14:47
Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ismini yeni tesislere verecek

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları Ahmet Çalık'ın isminin yeni yapılan tesislerde yaşatılacağını söyledi.

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları Ahmet Çalık'ın isminin yeni yapılan tesislerde yaşatılacağını söyledi.

Özgökçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır matemli günler yaşadıklarını aktardı.

Ahmet Çalık'ın samimiyetine bizzat şahit olduğunu ifade eden Özgökçen, şunları kaydetti:

"Takımımızdaki en beyefendi futbolcularımızdan birisiydi. Bütün futbol camiası gibi takım arkadaşları, bizler ve taraftarlarımız çok sevdiğimiz Ahmet'imizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Vefatından bu yana Türkiye ve hatta dünya genelinde Ahmet kardeşimize gösterilen sevgi, onun ne kadar iyi bir insan olduğunun kanıtıdır. Ben ve yönetim kurulumuz cenazesinde bu sevgiye bizzat şahitlik ettik. Yaklaşık 750 taraftarımız da dün Ahmet kardeşimizin mezarına gitti. Ailesiyle görüşerek taziyelerini ilettiler ve ruhuna Fatiha okudular. Bu dünyadan güzel izler bırakarak ayrılan Ahmet kardeşimiz, sadece Konyaspor'da değil, oynadığı diğer camialarda da güzel izler bırakmış. Taziye için beni arayan kulüp başkanlar ve yöneticiler, hakkında müspet sözler sarf ettiler. Elbette genç yaşta aramızdan ayrılmasından dolayı üzüntülüyüz. Fakat şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu dünyadan göçen biri şüphesiz güzel anılmak ister. Ne mutlu Ahmet'e, insanların gönlünde, hatıralarında güzel izler bırakmış."

Yapımı süren tesise "Ahmet Çalık" adı verilecek

Özgökçen, göreve geldiklerinden beri ikinci kez bu hüznü yaşadıklarını vurgulayarak, "Yöneticimiz, arkadaşımız Fatih Korkmaz'ı geçtiğimiz aylarda kaybetmiştik. Kısa sürede gencecik yaşta iki insanı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz." dedi.

Bu acılı günleri el ele vererek metanetli bir şekilde atlatmaya çalışacaklarını ifade eden Özgökçen, "Kardeşimizin hüznünü derinden yaşıyoruz. Yeni yapılacak tesise de 'Ahmet Çalık' adının verilmesini kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasını kararlaştırmasına atfen, "Merhum futbolcumuz Ahmet Çalık'ı unutmayan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz." denildi.

YORUMLAR
500

İttifak Holding, Konyaspor, Türkiye, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ismini yeni tesislere verecek - Son Dakika Spor


Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor! Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!         
16:57
Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim         
16:06
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
17:01 Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
16:56 Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
15:41 Kedi ve köpek mamalarının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:14:07. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ismini yeni tesislere verecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement