Üye Girişi
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.09.2021 15:21
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Musa Çağıran'ın takımla antrenmanlara başladığını belirterek, "Şu an takımda eksik oyuncumuz bulunmuyor. Takımımız tam kadro olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İç sahada çok önemli bir maça çıkacağız. Her ne kadar kaybetmesek de uzun süredir kazanamıyoruz. Kendi sahamızda güzel bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Palut, Aytemiz Alanyaspor'un istekli ve arzulu olduğunu, iyi sonuç almak için geleceklerini vurgulayarak, "Her zamanki gibi iyi mücadele etmek istiyoruz. Milli maç öncesi güzel sonuçla sahamızdan ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı: "Son 2 maçın telafisini yapmak istiyoruz"

Yeşil-beyazlı oyuncu Abdülkerim Bardakcı ise son iki maçta 4 puan kaybettiklerini aktardı.

Takımın aile ortamına sahip olduğuna dikkati çeken Bardakcı, şunları kaydetti:

"Alanyaspor karşılaşmasında son 2 maçın telafisini yapmak istiyoruz. Maçı kazanıp, yenilgisiz lige devam etmek istiyoruz. Takım savunmasını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Takım savunması en ileri uçtan başlıyor. İyi bir grafik yakaladık. İnşallah bunu da devam ettireceğiz. Taraftarın da stada gelmelerini, bize destek olmalarını istiyoruz. Bu yıl gidişatımız çok iyi bizim için de özel bir yıl. Başarılar yaşayacağız."

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu 15:11 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız 15:01 Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi 14:50 Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 14:43 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı 14:24 Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı 14:00 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı
İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı 13:59 İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı 12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
15:11 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu
15:03 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı
15:00 Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi
14:48 17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi
14:27 Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor
14:24 Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı
13:58 İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı
13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda mesaj verdi: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek
13:49 Messi'den sonra Barcelona komple dağıldı
Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı         
15:16
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi 17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi         
14:49
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz         
13:59
Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı         
13:52
115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar         
12:26
Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti         
12:24
Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş         
12:10
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 15:26:14. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement