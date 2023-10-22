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Konyaspor, bekleneni bir türlü veremeyen Aleksandar Stanojevic ile yolları ayırdı - Son Dakika

Konyaspor, bekleneni bir türlü veremeyen Aleksandar Stanojevic ile yolları ayırdı

Son Güncelleme: 22.10.2023 15:34

Süper Lig ekibi Konyaspor, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ocak 2023'te göreve başlayan Stanojevic, 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak beklenen performansı gösteremedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdı.

AYRILIK AÇIKLANDI

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Ocak 2023'te Konyaspor'a imza atan tecrübeli teknik adam, yeşil-beyazlıların başında çıktığı 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

İşte Süper Lig'de 9 haftada yolların ayrıldığı 10 teknik adam;

  • Emre Belözoğlu-Başakşehir
  • Erdal Güneş- Gaziantep FK
  • Çağdaş Atan-Kayserispor
  • Fatih Tekke-İstanbulspor
  • Hüseyin Eroğlu-Samsunspor
  • Tolunay Kafkas-Ankaragücü
  • Şenol Güneş-Beşiktaş
  • Osman Özköylü-Pendikspor
  • Nenad Bjelica-Trabzonspor
  • Aleksandar Stanojevic-Konyaspor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, bekleneni bir türlü veremeyen Aleksandar Stanojevic ile yolları ayırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor, bekleneni bir türlü veremeyen Aleksandar Stanojevic ile yolları ayırdı - Son Dakika
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