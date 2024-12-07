Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Konyaspor, 16. dakikada Adil Demirbağ kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle biterken, maç da uzun süre yeşil-beyazlıların üstünlüğü ile devam etti.
Antalyaspor, 89. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Sam Larsson, topu filelere göndermeyi başardı. Bu golle durum 1-1'e gelirken kalan kısa sürede gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Konyaspor 19, Antalyaspor 18 puana yükseldi. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Konyaspor, Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)