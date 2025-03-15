Canlı anlatım! Konyaspor-Beşiktaş maçında ilk düdük çaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çaldı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi olarak Robert Schröder görev yapıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi. Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla 14. basamakta yer alıyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın golleriyle 2-0 siyah-beyazlılar kazanmıştı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Melih, Aleksic, Tunahan, Yusuf, Melih Bostan.

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı.