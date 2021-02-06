Yarın saat 19: 00'da deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşmak için İstanbul'a hareket eden yeşil-beyazlı ekip, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirildi. Yeşil-beyazlı ekip, sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı idmana 5'e 2 ile devam etti. Konyaspor oyuncuları taktik çalışma ile Beşiktaş maçının son çalışmasını gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

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