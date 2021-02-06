Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

06.02.2021 19:50
Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

SÜPER Lig'in 24'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, gittiği İstanbul'da hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı.

SÜPER Lig'in 24'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, gittiği İstanbul'da hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı.

Yarın saat 19: 00'da deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşmak için İstanbul'a hareket eden yeşil-beyazlı ekip, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirildi. Yeşil-beyazlı ekip, sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı idmana 5'e 2 ile devam etti. Konyaspor oyuncuları taktik çalışma ile Beşiktaş maçının son çalışmasını gerçekleştirdi.


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Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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