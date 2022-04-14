Konyaspor'da iki imza birden - Son Dakika
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Konyaspor'da iki imza birden

14.04.2022 17:51
Konyaspor'da iki imza birden

İttifak Holding Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı'nın sözleşmelerini 2 yıl daha uzattı.

İttifak Holding Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı'nın sözleşmelerini 2 yıl daha uzattı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan imza törenine kulüp yöneticilerinden Mehmet Akcan ve Burak Dağlı da katılırken, geçen yıl Temmuz ayında yeşil-beyazlı kulübe transfer olan Soner Dikmen ve yine geçen yıl Ocak ayında transfer olan Barış Yardımcı, sözleşmelerini  2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatan sözleşmeyi imzaladılar. 32'nci haftası geride kalan sezonda Soner Dikmen 31 maçta görev alırken, 3 gol 2 asist ile oynadı. Barış Yardımcı ise bu sezon 8 kez yeşil beyazlı formayı giydi.

Konyaspor'da iki imza birden
Konyaspor'da iki imza birden
Konyaspor'da iki imza birden
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İttifak Holding, Barış Yardımcı, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Konyaspor'da iki imza birden - Son Dakika


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