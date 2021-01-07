Konyaspor'da Uğur Demirok ile yollar ayrıldı

Konyaspor 'da takım kaptanı Uğur Demirok 'un sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuya teşekkür edilirken, bu kararın Uğur Demirok'un isteği üzerine alındığı ifade edildi.

Konyaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, '2018-2019 sezonundan bu yana kulübümüzün formasını başarıyla giyen takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiamızda sevilen, takdir edilen bir isim olan Kaptanımız Uğur Demirok'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz' ifadeleri kullanıldı.

- Kaptanımız