Konyaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, '2018-2019 sezonundan bu yana kulübümüzün formasını başarıyla giyen takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiamızda sevilen, takdir edilen bir isim olan Kaptanımız Uğur Demirok'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz' ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Konyaspor'da Uğur Demirok ile yollar ayrıldı - Son Dakika