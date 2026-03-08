Konyaspor'dan hakem tepkisi: Hesap vermeye davet ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor'dan hakem tepkisi: Hesap vermeye davet ediyoruz

Konyaspor\'dan hakem tepkisi: Hesap vermeye davet ediyoruz
08.03.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar, maç sonunda hakem kararlarına büyük tepki gösterek, TFF'ye çağrıda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

KONYASPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ

Mücadele sonrası hakem kararlarından dert yanan Konyaspor, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

İşte Konyaspor'un açıklaması:

''Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşmada iptal edilen golümüz ve verilen/verilmeyen penaltı kararları Türk futbolunda adalet duygusunu yerle bir etmiştir. Rakip lehine iki kez penaltı kararı verilirken, benzer ve daha net pozisyonlarda takımımız lehine aynı kararların çıkmaması kabul edilemez bir skandaldır.

Sahada mücadele eden oyuncularımızın alın terinin bu şekilde yok sayılması ne futbolun ruhuna ne de rekabetin adaletine sığmaktadır. Bir şehrin emeğinin ne uğruna ve ne için yok sayıldığının yalnızca yönetim olarak değil, bu şehrin tüm bileşenleriyle birlikte sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ederiz.

Her konuda hızla açıklama yapabilen Türkiye Futbol Federasyonu'nu, bu karşılaşmada yaşanan skandal kararlarla ilgili derhal ve açık bir şekilde kamuoyuna hesap vermeye davet ediyoruz.''

İLHAN PALUT'TAN HAKEME: ''MHK ÖNÜNÜ AÇSIN, SAHADA YÖNETSİN''

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut da maçın hakemi hakkında yorum yaparak, "Çok konuşsak da bir şeye yaramıyor. İzledim. VAR, birinci pozisyonda nasıl penaltıya müdahale edecek. Attığımız golde verilen faul. İptal edilen penaltıda verilen faul. Bülent Hoca çok maçın içindeydi. Sahada değerlendirmek gerekiyor. VAR hakemliği yetmiyor Bülent Hoca'ya, içi sığmıyor, daha fazlasını istiyor. MHK önünü açsın, sahada yönetsin. Öyle oturduğu yerden bir maçı yönetmek doğru uygulama de." dedi.

Kasımpaşa, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'dan hakem tepkisi: Hesap vermeye davet ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bahçeli’den Orta Doğu’nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 18:58:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Konyaspor'dan hakem tepkisi: Hesap vermeye davet ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.