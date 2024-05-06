Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Spor

Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

06.05.2024 18:59  Güncelleme: 19:03
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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında kümede kalma hesapları yapan TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Bein Sports 1'den canlı yayınlanan karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. VAR koltuğunda ise Alman hakem Daniel Schlager oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı 1 maç eksikle 7 puan geriden takip ediyor. Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 34 hafta sonunda topladığı 36 puanla 16. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Sokol.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Szymanski, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Dzeko.

CANLI ANLATIM

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

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Son Dakika Spor Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • zafer koc: Zorlu bir maç konya düşmemek için oynuyor. Fenerbahçe ise umudunu korumak istiyor. Bakalım ne olacak 3 0 Yanıtla

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