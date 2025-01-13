Konyaspor-Fenerbahçe maçında gol düellosu yaşandı

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başladı. Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapıyor. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturuyor. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor. Konyaspor ise aynı süreçte 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 20 puanla kendisine 14. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer.

Fenerbahçe: Livakovic; Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Tadic, Szymanski, Fred, Oğuz, En-Nesyri, Dzeko.

CANLI ANLATIM

M.S Konyaspor 2-3 Fenerbahçe

90+4' Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic yerine Yusuf Akçiçek ve Mert Hakan Yandaş oyunda.

90+3' Melih Bostan'ın Fred'e müdahalesi faul. Melih sarı kart gördü.

90' Maçın sonuna 7 dakikalık uzatma eklendi.

89' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Melih Bostan'ın şutu, üstten auta gitti.

88' Fred'in gönderdiği topta topa elle dokunan Melih Bostan. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

86' Savunma arkasına atılan topta Boranijesevic topu kontrol etmesine rağmen ayağından açtı. Fenerbahçe kale vuruşu kullanacak.

85' Bazoer'in savunma arkasına attığı top Umut Nayir için hızlı. Fenerbahçe kale vuruşu kullanacak.

84' Konyaspor'da Emanuel Boateng ve Melih İbrahimoğlu yerine Melih Bostan ve Danijel Aleksic oyunda.

83' Fenerbahçe'de Levent Mercan, Filip Kostic yerine oyunda.

80' Kramer'in Mert Müldür'e müdahalesi sonucu her iki oyuncu da yerde. Sağlık ekipleri oyuna girdi. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

77' Defansın arkasına atılan ara pasında Çağlar, Umut Nayir'den önce topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

76' Tunahan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Kramer'in vuruşu Livakovic'te kaldı.

74' TEHLİKELİ ATAK! Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda karambolde kalan topa vuran Tunahan'ın vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

74' Konyaspor'da Yusuf Erdoğan yerine Mehmet Umut Nayir oyunda.

74' Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Çağlar araya girdi ve topu kornere gönderdi.

73' Orta alanda En-Nesyri'nin Bazoer'e yaptığı müdahale faul. Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

72' Tadic'in serbest vuruşunda yerden gelen topa En Nesyri dokunamadı.

71' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın yerine Bright Osayi-Samuel oyunda.

70' Tadic ve Bazoer'in ikili mücadelesinde Tadic yerde. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

69' Konyaspor'da Oğulcan Ülgün ve Louka Prip yerine Muhammet Tasçı ve Nikola Boranijaševic oyunda.

68' Fenerbahçe'nin gelişen kontra atağında Dzeko'nun pası En Nesyri ile buluşsa da Bazoer araya girerek tehlikeyi önledi.

67' Guilherme'nin ortasında Louka Prip hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Konyaspor penaltı bekliyor.

64' Filip Kostic, Pedrinho'ya yaptığı müdahale sebebiyle sarı kart gördü.

62' Fenerbahçe'nin çıktığı kontra atakta sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, soluna çekerek yakın köşeye yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

62' Slowik'in yaptığı hata sonucu ceza sahasına giren Tadic, savunmayı çalımlayarak içeriye girdi. Slowik'le karşı karşıya kalan Tadic, sağ ayakla topu ağlara gönderdi.

61' GOOOLLL! Konyaspor 2-3 Fenerbahçe (Dusan Tadic)

55' İkili mücadelede yerde kalan Uğurcan için sağlık ekipleri oyunda.

54' TEHLİKELİ ATAK! Fred'in savunma arkasına attığı topta ceza sahasında topla buluşan En-Nesyri kaleye vurmak yerine içerideki Dzeko'ya oynamayı tercih etti. Uğurcan topa müdahale ederek topun Dzeko'ya gelmesini önledi.

50' TEHLİKELİ ATAK! Yapılan ortada Mert Müldür'ün kafa vuruşu, az farkla dışarı çıktı.

47' Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında top Mert Müldür'den ceza sahası dışına çıktı, Melih İbrahimoğlu'nun şutu az farkla dışarı gitti.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Konyaspor 2-2 Fenerbahçe

45+1' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan Szymanski'nin yerden ortasında topla buluşan En-Nesyri, topu yakın mesafeden üstten auta gönderdi.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

45' Sol kanattan Guilherme'nin yaptığı ortada kale alanında kafa vuruşunu yapan Kramer, topu ağlara gönderdi! Konyaspor eşitliği yakalıyor.

44' GOOOLLL! Konyaspor 2-2 Fenerbahçe (Kramer)

43' Sağ kanatta Louka Prip yerde kaldı. Karar faul. Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

42' Kostic'in ortasında dönen topta Szymanski çalımlarla ceza sahasına yöneldi. Bazoer araya girerek tehlikeyi önledi.

39' Sol kanattan gelişen atakta Tadic'in ara pasını Bazoer karşıladı ve tehlikeyi önledi.

37' Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, Kostic'in müdahalesinde yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

36' Yusuf'un sol kanattan yaptığı orta Kramer ile buluşmadı. Top önce Djiku ardından Livakovic'te kaldı.

36' Oğuz'un ortasında savunmaya çarpan topu Slowik eliyle kontrol etti.

35' Savunma arkasına atılan topta Djiku kayarak müdahale ederek hücumun gelişmesini önledi.

32' Konyaspor'da Oğulcan Ülgün Kostic'in müdahalesinde yerde kaldı. Konyaspor sarı kart bekliyor.

30' Fenerbahçe ve Konyaspor kulübeleri birer sarı kart gördü.

30' Oğulcan Ülgün, Szymanski'ye yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

29' TEHLİKELİ ATAK! Fred, orta sahada kazandığı topla dikey şekilde ilerledi. Tadic'e verdiği pasta savunmadan sıyrılan Tadic'in şutunu kaleci Slowik kurtardı.

28' TEHLİKELİ ATAK! Szymanski'nin baskıyla kazandığı topta yaptığı sol kanattan yaptığı orta Dzeko ile buluştu. Dzeko'nun volesi, kaleci Slowik'te kaldı.

26' Szymanski'nin yaptığı ortada kaleciyi aşan topa Çağlar'ın vuruşu ağlara gitti. Fenerbahçe maçta üstünlüğü yakalıyor.

25' GOOOLLL! Konyaspor 1-2 Fenerbahçe (Çağlar Söyüncü)

25' En-Nesyri'ye atılan ara pasında Uğurcan'ın müdahalesi sonucu Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak.

23' Gelişen atakta Melih İbrahimoğlu yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

22' Konyaspor'un gelişen atağında Fred, Yusuf Erdoğan'dan aldığı topu kaptırdı. Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasından vurduğu şut kaleci Livakovic'te kaldı.

20' Sağ kanattan gelişen atakta Pedrinho'nun ortası Kramer'le buluştu. Kramer'in kafa vuruşunda top auta gitti.

18' Sol kanattan atılan ara pasında Yusuf Erdoğan ile Oğuz Aydın'ın mücadelesinde Yusuf Erdoğan ufak bir sakatlık geçirdi.

17' Jose Mourinho, itirazlarından dolayı uyarıldı.

15' Tadic'in kullandığı ortada Mert Müldür'ün kafa vuruşu ağlara gidiyor! Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Mert Müldür'ün bu sezon ligde attığı ilk gol.

14'GOOOLLL! Konyaspor 1-1 Fenerbahçe (Mert Müldür)

12' Serbest vuruşta Guilherme'nin ortasında Uğurcan'ın kafası auta çıktı.

11' Dusan Tadic, Pedrinho'ya yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

8' Sağ kanattan topla buluşan Prip'in sol ayağıyla çektiği şut, farklı şekilde auta gitti.

7'TEHLİKELİ ATAK! Konyaspor'un kontra atağında topla buluşan Kramer, Mert'tensıyrılıp sol ayağıyla şutu çekti. Livakovic topu sağına uzanarak kurtardı.

4' TEHLİKELİ ATAK! Fenerbahçe'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Tadic'in ortası uzak köşede Kostic ile buluştu. Kostic'in kafa vuruşu yakın mesafeden auta çıktı.

2' Maçın hemen başında sağ kanattan içeri giren Kramer, Pedrinho'ya pasını verdi. Pedrinho, ceza sahası içerisinde uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

1' GOOOLLL! Konyaspor 1-0 Fenerbahçe (Pedrinho - 25. saniye)

1' İlk düdük çaldı.