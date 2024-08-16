Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11\'leri belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'de başlayacak müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

16.08.2024 20:02
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

İLK HAFTA NE YAPTILAR?

Galatasaray, ligin ilk maçında sahasında Hatayspor'u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açmıştı. Konyaspor da deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

KÖH KADRODAN ÇIKARTILDI

Galatasaray'ın Alman sol beki Derrick Köhn, hastalığı sebebiyle yer kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılı takımın 25 yaşındaki futbolcusu, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.

47. RANDEVU

Konyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi. Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

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Son Dakika Spor Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ramazan Ertaş: 1-3 alırız. Yenilmemizi bekleyenlerde havasını alır 5 3 Yanıtla
  • ferhat eser: umarım yine bir penaltı tiyatrosu yaşamayız kendini yere atana penaltı değil YELLOW kart bekliyoruz 1 4 Yanıtla
  • Murat Küyük: oynamaya gerek yok gs direk 3 puan 3 1 Yanıtla
  • metehan: tiyatro izlemek istiyorsan mourinho yu izle 0 0 Yanıtla

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