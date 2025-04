Konyaspor- Galatasaray maçının ilk 11\'leri belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabakanın VAR hakemi, Polonyalı Piotr Lasyk oldu. Karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer.

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Galatasaray, çeyrek finalde eşleştiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı. Galatasaray'ın bulunduğu C Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle lider tamamlayan Konya temsilcisi ise çeyrek finalde Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0'la geçti.

FİNALDEKİ RAKİP TRABZONSPOR-GÖZTEPE EŞLEŞMESİNİN GALİBİ

Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Kazanan ekip, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Elias Jelert ve Alvaro Morata'nın yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

İKİ TAKIMIN BU SEZONKİ 4. RANDEVUSU

İki takım bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sona erdi.