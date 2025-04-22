Konyaspor- Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor- Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Konyaspor- Galatasaray maçının ilk 11\'leri belli oldu

Galatasaray ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak ve kazananın final biletini alacağı karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

22.04.2025 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabakanın VAR hakemi, Polonyalı Piotr Lasyk oldu. Karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer.

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Galatasaray, çeyrek finalde eşleştiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı. Galatasaray'ın bulunduğu C Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle lider tamamlayan Konya temsilcisi ise çeyrek finalde Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0'la geçti.

FİNALDEKİ RAKİP TRABZONSPOR-GÖZTEPE EŞLEŞMESİNİN GALİBİ

Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Kazanan ekip, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Elias Jelert ve Alvaro Morata'nın yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

İKİ TAKIMIN BU SEZONKİ 4. RANDEVUSU

İki takım bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sona erdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor- Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gökhan Öcal:
    Mertens ve osimien diğer ASLANLARI SAYMIYORUM AYIP OLUR ŞAMPİYON GALATASARAY 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi
İki ilde köpek balığı paniği Tekneye saldırdı İki ilde köpek balığı paniği! Tekneye saldırdı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu
Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde

22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
19:55 Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
17:28 ATM’den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
09:06 İstanbul’da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu İstanbul'da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:52 “İçeride uyuyor“ dediği annesi evde ölü bulundu "İçeride uyuyor" dediği annesi evde ölü bulundu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 23:26:33. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaspor- Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement