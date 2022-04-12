Konyaspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Konyaspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

12.04.2022 21:46
Konyaspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Salon çalışmasının ardından sahaya çıkan futbolcular, kuvvet çalışması yaptı. İdman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. - KONYA

Konyaspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor
Konyaspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, İlhan Palut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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