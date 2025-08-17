Konyaspor, Gaziantep FK'ya şans dahi tanımadı - Son Dakika
Konyaspor, Gaziantep FK\'ya şans dahi tanımadı
17.08.2025 21:02
Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Konyaspor, yeni sezona ikide iki ile başladı ve 6 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.

KONYASPOR ŞANS TANIMADI

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alassane Ndao, 50. dakikada Danijel Aleksic ve 83. dakikada Yhon Andzouana kaydetti.

LİGDE 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, ligde ikide iki yaptı ve 6 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Gaziantep FK ise iki hafta sonunda puanla tanışamadı. Konyaspor, ligin 3. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacaktı ancak bu karşılaşma Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off oynayacağı için ertelendi. Gaziantep FK, ligin bir sonraki maçında Gençlerbirliği'ni sahasında ağırlayacak.

