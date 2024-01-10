Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi

Deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1'lik ağır bir skorla mağlup olan Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada istifa sinyali verdi.
Karşılaşmanın ardından kısa bir konuşma yapan Keleş, "Konyaspor camiasından özür diliyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Başkanla konuşacağım. Gereğini yaparım" dedi.
7-1'lik yenilgiyi hazmedemediğini söyleyen Keleş, "Yakışmadı. Ne bana, ne Konyaspor'a. Hazmedemiyorum. Sorumluluk bana ait. Özür diliyorum. Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Gereği neyse yapacağım" şeklinde konuştu. Konyaspor'da Hakan Keleş yerine Ömer Erdoğan ile görüşüldüğü öne sürüldü.
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