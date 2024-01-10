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Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi - Son Dakika
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Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 7-1 biten Fenerbahçe maçının ardından istifa edeceğinin sinyalini verdi. Maçın ardından üzgün olduğunu belirten Keleş, Konyaspor camiasından özür diledi ve gereğini yapacağını ifade etti.

10.01.2024 - 23:07,  Güncelleme: 23:18
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Deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1'lik ağır bir skorla mağlup olan Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada istifa sinyali verdi.

"BAŞKANLA KONUŞUP GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

Karşılaşmanın ardından kısa bir konuşma yapan Keleş, "Konyaspor camiasından özür diliyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Başkanla konuşacağım. Gereğini yaparım" dedi.

YENİ ADAY ÖMER ERDOĞAN

7-1'lik yenilgiyi hazmedemediğini söyleyen Keleş, "Yakışmadı. Ne bana, ne Konyaspor'a. Hazmedemiyorum. Sorumluluk bana ait. Özür diliyorum. Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Gereği neyse yapacağım" şeklinde konuştu. Konyaspor'da Hakan Keleş yerine Ömer Erdoğan ile görüşüldüğü öne sürüldü.

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe maçının ardından istifa sinyali verdi
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Ömer Erdoğan, Hakan Keleş, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi - Son Dakika
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