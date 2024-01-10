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Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı - Son Dakika
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Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 7-1 yendiği maçın sonunda skorbordda kısa süreliğine Konyaspor yerine Galatasaray logosu yer aldı.

Konyaspor\'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
10.01.2024 - 23:33,
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Konyaspor'u Kadıköy'de 7-1 yendiği maçta, skor ekranında kısa süreliğine Galatasaray logosuna yer verildi.

GALATASARAY LOGOSUNA YER VERİLDİ

Sarı-Lacivertliler'de 7-1'lik maçın bitimine az bir zaman kala karşılaşmanın skorbordundaki Konyaspor logosu kaldırılarak yerine Galatasaray logosunu ekledi.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu hareket Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2002'de Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmaya gönderme olarak algılanırken, Galatasaraylı taraftarlar ise büyük tepki gösterdi.

Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • HCS SONAT: hayaller gerçekler ağlama fenev rüyamı görüyosun fenerbahçe bir de 5 yıldız yapmış kenfisini komik Yanıtla 21 10
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SON DAKİKA: Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı - Son Dakika
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