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Konyaspor'u rahat geçen Adana Demirspor'dan sahasında gol şov - Son Dakika

Konyaspor'u rahat geçen Adana Demirspor'dan sahasında gol şov

Son Güncelleme: 28.10.2023 21:25

Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri M'Baye Niang ve Mario Balotelli attı.

Süper Lig'de Adana Demirspor, Hakan Keleş ile ile maçına çıkan Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Adana Demirspor iç sahadaki serisiin 6 maça çıkardı.

ADANA DEMİRSPOR RAHAT KAZANDI

Hakan Keleş ile ilk maçına çıkan Konyaspor, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 kaybetti. Adana Demirspor üç golle 3 puana ulaştı.

Konyaspor'u rahat geçen Adana Demirspor'dan sahasında gol şov

NIANG VE BALOTELLI GOLLERİ ATTI

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. (P) dakikalarda M'Baye Niang, 81. dakikada Mario Balotelli kaydetti.

Konyaspor'u rahat geçen Adana Demirspor'dan sahasında gol şov

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 20'ye yükseltirken, Konyaspor 9 puanda kaldı. Gelecek hafta Adana Demirspor, Sivasspor'a konuk olacakken, Konyaspor Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Mario Balotelli, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'u rahat geçen Adana Demirspor'dan sahasında gol şov - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor'u rahat geçen Adana Demirspor'dan sahasında gol şov - Son Dakika
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