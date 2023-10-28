Konyaspor'u rahat geçen Adana Demirspor'dan sahasında gol şov

Süper Lig'de Adana Demirspor, Hakan Keleş ile ile maçına çıkan Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Adana Demirspor iç sahadaki serisiin 6 maça çıkardı.

ADANA DEMİRSPOR RAHAT KAZANDI

Hakan Keleş ile ilk maçına çıkan Konyaspor, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 kaybetti. Adana Demirspor üç golle 3 puana ulaştı.

NIANG VE BALOTELLI GOLLERİ ATTI

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. (P) dakikalarda M'Baye Niang, 81. dakikada Mario Balotelli kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 20'ye yükseltirken, Konyaspor 9 puanda kaldı. Gelecek hafta Adana Demirspor, Sivasspor'a konuk olacakken, Konyaspor Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.