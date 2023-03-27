Süper Lig'in zirvesini karıştıran Oğulcan ilk kez konuştu: Gözüm kaleden başka bir şeyi görmedi - Son Dakika
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Süper Lig'in zirvesini karıştıran Oğulcan ilk kez konuştu: Gözüm kaleden başka bir şeyi görmedi

27.03.2023 15:51
Süper Lig'in zirvesini karıştıran Oğulcan ilk kez konuştu: Gözüm kaleden başka bir şeyi görmedi

Konyaspor'un yıldızı Oğulcan Ülgün, 2-1 kazandıkları Galatasaray mücadelesi ve attığı gol hakkında konuştu. 24 yaşındaki futbolcu, "Boşluğa koşarken, top bana geldiğinde kafamdaki tek şey şut atmaktı. Topu önüme alır almaz tek hedefim kaleydi. Kaleden başka hiçbir şeyi gözüm görmedi açıkçası." dedi. Genç oyuncunun attığı gol sonrası Galatasaray mağlup olmuş, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 6 ya inmişti.

Konyaspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün, takımının ligde 9 maçlık galip gelememe serisinin bozulduğu Galatasaray maçıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"ÖNE GEÇERSEK BİZİ YENECEK RAKİP TANIMIYORUZ"

Galatasaray maçının çıkış olduğunu belirten Oğulcan, "Sadece skor alamıyorduk. Bir ara zaten 4 maç falan gol atamadık. Bu futbolun doğasında var. Mağlubiyetler veya beraberlikler biz kötü oynadığımız için olmuyordu. Bir skor alamıyorduk, onu da Galatasaray maçında aldık. Zaten biz öne geçtiğimiz zaman bizi yenebilecek rakip tanımıyoruz açıkçası. Gerçekten iyi savunma yapan bir ekibiz. Galatasaray maçı da bir çıkış olması gerekiyordu. O çıkış da gerçekleşti, güzel de oldu" dedi.

"KALEDEN BAŞKA BİR ŞEYİ GÖZÜM GÖRMEDİ"

90+3. dakikada takımının galibiyet golünü kaydeden Oğulcan Ülgün, "Bir haftadır abimle konuşuyordum. Bütün hafta boyunca 'şut at' demişti bana. Galatasaray maçına abim beni çok motive etti açıkçası. Golü tarif edemem, çok tarifsiz duygular yaşadım. Zaten Konyaspor kariyerimde ilk kez ilk 11 çıktığım maçım Galatasaray'a karşı olmuştu. Galatasaray'a karşı şansım tutuyor diyebiliriz. Galatasaray maçlarını seviyorum. Boşluğa koşarken, top bana geldiğinde kafamdaki tek şey şut atmaktı. Tabii gol olmasa sağ tarafta Muric de çok boştu ama gol olduğu için Muric'i es geçtik. Yani Muric'i görmezden geldik. Topu önüme alır almaz tek hedefim kaleydi. Kaleden başka hiçbir şeyi gözüm görmedi açıkçası" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in zirvesini karıştıran Oğulcan ilk kez konuştu: Gözüm kaleden başka bir şeyi görmedi
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Konyasporlu Oğulcan Ülgün: 'Galatasaray maçında kaleden başka hiçbir şeyi gözüm görmedi' Konyasporlu Oğulcan Ülgün: 'Galatasaray maçında kaleden başka hiçbir şeyi gözüm görmedi'

Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in zirvesini karıştıran Oğulcan ilk kez konuştu: Gözüm kaleden başka bir şeyi görmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in zirvesini karıştıran Oğulcan ilk kez konuştu: Gözüm kaleden başka bir şeyi görmedi - Son Dakika
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