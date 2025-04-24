Konyasporlu taraftar Okan Buruk\'a peş peşe laf attı: Mourinho geliyor kaç

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, maç boyunca sergilediği üstün performansla dikkat çekerken, karşılaşma öncesinde yaşanan renkli bir diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ZIPLAMA OKAN, MOURINHO GELİYOR KAÇ"

Söz konusu videoda Konyasporlu bir taraftarın Okan Buruk'a , "Zıplama Okan, penaltı Okan ve Jose Mourinho geliyor kaç" dediği duyulurken Buruk'un da bu sözlere sadece gülerek yanıt verdiği görülüyor.

NELER OLMUŞTU?

Bu esprili söylem, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı çeyrek final maçında yaşanan olaylara gönderme niteliğinde. Söz konusu maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkarak fiziksel bir müdahalede bulunmuş ve bu hareketi nedeniyle 3 maç men cezası almıştı.