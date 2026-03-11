İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası\'ndan çekildi
11.03.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, devam eden savaş ortamı nedeniyle İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı. İran'ın yerine turnuvaya hangi takımın davet edileceği merak konusu oldu.

ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın gölgesinde spor dünyasını sarsan bir gelişme yaşandı. İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı.

Korkulan oldu! İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacak

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılmama kararı aldığını duyurdu. Kararın, bölgede devam eden savaş ve siyasi gerilim nedeniyle alındığı belirtildi.

Korkulan oldu! İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacak

INFANTINO'NUN GİRİŞİMİ SONUÇ VERMEDİ

İran'ın bu açıklaması, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek İranlı futbolcuların turnuva için ABD'ye kabul edileceğine dair güvence almasından hemen sonra geldi. Buna rağmen İran yönetimi turnuvaya katılmama kararı aldı.

Korkulan oldu! İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacak

YERİNE HANGİ TAKIM GELECEK?

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre İran'ın çekilmesi sonrası FIFA'nın boşalan kontenjan için yeni bir takım davet etmesi bekleniyor. Adaylar arasında Asya elemelerinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'ın öne çıktığı ifade ediliyor.

Korkulan oldu! İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacak

GRUPTAKİ DENGELER DEĞİŞECEK

İran, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile birlikte G Grubu'nda yer alıyordu. Çekilme kararı sonrası gruptaki dengelerin nasıl şekilleneceği FIFA'nın vereceği kararla netlik kazanacak.

İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Kim korkuyordu acaba? 0 2 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    İran kimseden korkmaz emin ol 0 0 Yanıtla
  • 541133 541133:
    sizin attığınız başlığa nediyeyim 0 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Ülkeden çıkan hiç bir aklı başında sporcu ya da vatandaş dönmeyecek çünkü doğal olarak :) 0 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    Türkiye yi iranin yerine alin biz Play off takimi degiliz yildik play off oynamaktan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı 26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:20
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:19
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
13:15
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti
İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:42:28. #7.12#
SON DAKİKA: İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.