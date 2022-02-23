Kosova Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Alain Giresse oldu - Son Dakika
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Kosova Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Alain Giresse oldu

23.02.2022 17:11
Kosova Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Alain Giresse oldu

Fransız teknik adam Alain Giresse, Kosova Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Fransız teknik adam Alain Giresse, Kosova Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Giresse'nin tanıtımı için Kosova Futbol Federasyonu (FFK) tarafından başkent Priştine'de basın toplantısı düzenlendi.

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, burada yaptığı konuşmada, teknik direktörlük pozisyonu için 40 alternatif arasında Giresse'le anlaştıklarını ve bunu iyi bir tercih olduğuna inandığını vurguladı.

Yeni teknik direktör ile beklenen sonuçlar alacaklarına inandığını belirten Ademi, Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Giresse ise iyi sonuçlar verecek bir ekip kurmayı hedeflediğini söyledi. Adım adım en üst seviyeye yükselecek bir takım oluşturacağını aktaran Giresse, "Amacımız en iyi sonuçları veren bir ekip oluşturmaktır." dedi.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Fransız teknik adam Gürcistan, Mali, Tunus ve Senegal milli takımlarında da görev yaptı.

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Alain Giresse, Kosova, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kosova Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Alain Giresse oldu - Son Dakika


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