Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme

Spor

Norveçli satranç efsanesi Magnus Carlsen, kot pantolonla yarışma konusundaki anlaşmazlıkta Uluslararası Satranç Federasyonu'na geri adım attırdı.

Carlsen, New York'ta gerçekleşen Uluslararası Hızlı Satranç Şampiyonası'ndan kot pantolon giydiği gerekçesiyle çıkarılmış ve kıyafetini değiştirme talebini reddettiği belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından, dünyanın bir numaralı satranç oyuncusu, yaklaşan Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'ndan da çekileceğini açıklamıştı.

ONAY ÇIKTI

"Bu tür şeyler artık beni o kadar ilgilendirmiyor. Eğer böyle davranmaya devam etmek istiyorlarsa, daha keyifli bir ortam bulabilirim," ifadelerini kullanan Carlsen, organizatörlere tepkisini dile getirmişti. Ancak şampiyona yetkilileri, giyim kurallarında esnekliğe giderek Carlsen'in kot pantolon ve ceketle turnuvaya katılmasına onay verdi. FIDE ile yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasında bir uzlaşma sağlandığı duyuruldu.

DAHA ÖNCE DE ÇEKİLMİŞTİ

35 yaşındaki beş kez Dünya Satranç Şampiyonu Carlsen, daha önce de dünya şampiyonası formatına yönelik eleştirileri nedeniyle bu organizasyondan çekilmişti.