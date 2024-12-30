Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme - Son Dakika
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Spor

Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme

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Norveçli satranç efsanesi Magnus Carlsen, kot pantolon giydiği için diskalifiye edildiği Uluslararası Hızlı Satranç Şampiyonası'nda Uluslararası Satranç Federasyonu'na geri adım attırdı. Şampiyona yetkilileri, giyim kurallarında esnekliğe giderek Carlsen'in kot pantolon ve ceketle turnuvaya katılmasına onay verdi. Taraflar arasında bir uzlaşma sağlandığı duyuruldu.

30.12.2024 11:46
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Norveçli satranç efsanesi Magnus Carlsen, kot pantolonla yarışma konusundaki anlaşmazlıkta Uluslararası Satranç Federasyonu'na geri adım attırdı.

Carlsen, New York'ta gerçekleşen Uluslararası Hızlı Satranç Şampiyonası'ndan kot pantolon giydiği gerekçesiyle çıkarılmış ve kıyafetini değiştirme talebini reddettiği belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından, dünyanın bir numaralı satranç oyuncusu, yaklaşan Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'ndan da çekileceğini açıklamıştı.

ONAY ÇIKTI

"Bu tür şeyler artık beni o kadar ilgilendirmiyor. Eğer böyle davranmaya devam etmek istiyorlarsa, daha keyifli bir ortam bulabilirim," ifadelerini kullanan Carlsen, organizatörlere tepkisini dile getirmişti. Ancak şampiyona yetkilileri, giyim kurallarında esnekliğe giderek Carlsen'in kot pantolon ve ceketle turnuvaya katılmasına onay verdi. FIDE ile yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasında bir uzlaşma sağlandığı duyuruldu.

DAHA ÖNCE DE ÇEKİLMİŞTİ

35 yaşındaki beş kez Dünya Satranç Şampiyonu Carlsen, daha önce de dünya şampiyonası formatına yönelik eleştirileri nedeniyle bu organizasyondan çekilmişti.

Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme

Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ertan Encü:
    Ne kadar medenice bir hareket of federasyonu tebrik ediyorum 6 1 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    EN ÖNEMLİ HABER BUYMUŞ BAŞA TUTTURUNUZ BENCE !!!! 3 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bizene oe bizim ülkedeki mallar yetmeZmis gibi 3 0 Yanıtla
  • Bayram karataş:
    Diğer yarışmacılaron yerinde olsam, Carlsenin karşısına yırtık biçimsiz kot şalvar vs giyinerek gelirim. Onların önünü açtı. 0 0 Yanıtla
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