Köyceğiz'de Orman Şehitleri adına düzenlenen kano yarışları başladı - Son Dakika
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Köyceğiz'de Orman Şehitleri adına düzenlenen kano yarışları başladı

30.03.2022 13:07
Köyceğiz'de Orman Şehitleri adına düzenlenen kano yarışları başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Durgun su Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde başladı.

Köyceğiz anlamlı bir yarışa ev sahipliği yapıyor. Köyceğizli orman şehitleri Görkem Hasdemir, Şahin Akdemir ve Hayati Ömür Ercedoğan adına organize edilen anlamlı kano yarışları, 1000m, 500m, 200m olmak üzere 3 gün devam edecek. Durgunsu Kano Bahar Kupası 3 gün sonunda sahiplerini bulacak. Yarışlara 15 ilden 27 kulüp 173 sporcu katılıyor. İlk gün 1000m yarışları yapıldı. Yarışlar sonunda büyük erkekler kategorisinde Serkan Kakkaç 1., Mustafa Özmen 2., Faruk Demir 3. oldu. Büyük Kadınlar kategorisinde Hilal Avcı 1., Eslemnur Gezen 2., Doğa Güleken 3. oldu. Sporcuların madalyalarını Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli takdim etti.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, "Şehit yakınlarına manevi destek vermek için anlamlı bir yarış düzenledik. Hem şehitlerimizi rahmetle anacağız hem de heyecan dolu yarışlara tanık olacağız. Sporculara başarılar dilerim." dedi. - MUĞLA

Köyceğiz'de Orman Şehitleri adına düzenlenen kano yarışları başladı
Köyceğiz'de Orman Şehitleri adına düzenlenen kano yarışları başladı
Köyceğiz'de Orman Şehitleri adına düzenlenen kano yarışları başladı
Köyceğiz'de Orman Şehitleri adına düzenlenen kano yarışları başladı
Köyceğiz'de Orman Şehitleri adına düzenlenen kano yarışları başladı
Köyceğiz'de Orman Şehitleri adına düzenlenen kano yarışları başladı

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Köyceğiz, Hisarcık, Muğla, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz'de Orman Şehitleri adına düzenlenen kano yarışları başladı - Son Dakika


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