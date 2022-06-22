2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı faaliyetleri çerçevesinde Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Stil Türkiye birinciliği müsabakaları Kırşehir 'de Kındam Kapalı Spor salonunda gerçekleşti. 55 ilden 850 sporcunun katılım sağladığı güreş müsabakalarında şampiyon olmak için büyük mücadeleler verildi. Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Serbest Türkiye Güreş Şampiyonasında 52 kiloda mücadele eden Köyceğizli güreşçi Emre Baran tüm rakiplerini devirerek Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Kenan Aydın ve Veli Er'in antrenörlüğünde yetişen Emre Baran Köyceğiz'e büyük gurur yaşattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kırşehir, Köyceğiz, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Köyceğizli güreşçi Emre Baran 52 kiloda Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

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