Al Hilal Kral Kupası\'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı. Zorlu müsabakanın ardından Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı.
Al Hilal, 7. dakikada Aleksandar Mitrovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Al Nassr, Ayman Yahya'nın 88. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi. Al Hilal, penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup ederek lig kupasının ardından Kral Kupası'nı da müzesine götürdü.
Zorlu müsabakanın ardından Al Nassr'ın dünyaca yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı. Ronaldo, hüngür hüngür ağladı. O anlar kısa sürede viral oldu.
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