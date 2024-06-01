Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı

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Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Al Hilal, penaltı atışları sonucunda rakibini mağlup ederek Kral Kupası'nı kazandı. Maçın ardından Al Nassr'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı. O anlar kısa sürede viral oldu.

01.06.2024 09:03  Güncelleme: 09:09
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Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı. Zorlu müsabakanın ardından Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı.

AL HİLAL KUPAYI KAZANDI

Al Hilal, 7. dakikada Aleksandar Mitrovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Al Nassr, Ayman Yahya'nın 88. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi. Al Hilal, penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup ederek lig kupasının ardından Kral Kupası'nı da müzesine götürdü.

RONALDO HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Zorlu müsabakanın ardından Al Nassr'ın dünyaca yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı. Ronaldo, hüngür hüngür ağladı. O anlar kısa sürede viral oldu.

Al Hilal Kral Kupası\'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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