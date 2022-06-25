Kraliçe Elizabeth'in jokeyi Gazi Koşusu'nda! İşte bu senenin para ödülü - Son Dakika
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Kraliçe Elizabeth'in jokeyi Gazi Koşusu'nda! İşte bu senenin para ödülü

25.06.2022 13:12
Kraliçe Elizabeth'in jokeyi Gazi Koşusu'nda! İşte bu senenin para ödülü

96. Gazi Koşusu, pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak. Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2 milyon 500 bin TL olacak. Yarışa Kraliçe Elizabeth'in jokeyi de katılacak.

At yarışlarının en önemli koşusu olan Gazi Koşusu yarın saat 17.15'te başlayacak.Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2 milyon 500 bin TL olacak.Oda TV'de yer alan bilgiye göre, birçok favorinin olduğu yarışta dikkat çeken jokeylerden biri de Kraliçe Elizabeth'in de atlarını koşturan isim Frank Dettori oldu. İtalyan isim, dünyanın en iyi jokeylerinden biri olarak kabul ediliyor ve kariyerinde 500'ün üzerinde yarış galibiyeti bulunuyor. 52 yaşındaki efsane jokey 26 Haziran 2022 Pazar günü koşulacak 96. Gazi Koşusunda, Harun Kahraman'a ait olan ve Erhan Dıblen tarafından antrene edilen Hardmet (Luxor) isimli taya binerek yarışa katılacak.

Kraliçe Elizabeth'in jokeyi Gazi Koşusu'nda! İşte bu senenin para ödülü

REKORUN SAHİBİ AHMET ÇELİK

Gazi Koşusu'nu son 7 yılda üst üste kazanma başarısı gösteren tecrübeli jokey Ahmet Çelik, "Gazi Koşusu bittiğinde öbür gün yine biz bir sonraki Gazi Koşusu'nu düşünüyoruz. O kadar önemli bizim için. Her jokeyin hayalinde Gazi Koşusu'nda at binmek vardır. Bize 7 sefer üst üste kazanmak nasip oldu. Bu sene de bir aksilik olmaz ise şanslı isimlerin arasındayız" dedi.

"GAZİ KOŞUSU BAMBAŞKA"

Son 7 yıldır üst üste Gazi Koşusunu kazanan Ahmet Çelik,açıklamalarda bulundu. Pazar günkü yarışta Zala Bey isimli safkan ile piste çıkacak olan Çelik, "Her yarış heyecanlı ama Gazi Koşusu bambaşka bir heyecan. Çok farklı bir ortam var. Gazi Koşusu bittiğinde öbür gün yine biz bir sonraki Gazi Koşusunu düşünüyoruz. O kadar önemli bizim için. Her jokeyin hayalinde Gazi Koşusunda at binmek vardır. Bize 7 sefer üst üste kazanmak nasip oldu. Bu sene de bir aksilik olmaz ise şanslı isimlerin arasındayız. Rakiplerimiz de iyi" diye konuştu.

Kraliçe Elizabeth'in jokeyi Gazi Koşusu'nda! İşte bu senenin para ödülü

7 SENE ÜST ÜSTE KAZANDI

Jokey Ahmet Çelik, 7 kez Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor. 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi. Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı. Unutulmaz jokey Ekrem Kurt, 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.

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Kraliçe Elizabeth'in jokeyi Gazi Koşusu'nda! İşte bu senenin para ödülü Kraliçe Elizabeth'in jokeyi Gazi Koşusu'nda! İşte bu senenin para ödülü Kraliçe Elizabeth'in jokeyi Gazi Koşusu'nda! İşte bu senenin para ödülü Kraliçe Elizabeth'in jokeyi Gazi Koşusu'nda! İşte bu senenin para ödülü

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Son Dakika Spor Kraliçe Elizabeth'in jokeyi Gazi Koşusu'nda! İşte bu senenin para ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth'in jokeyi Gazi Koşusu'nda! İşte bu senenin para ödülü - Son Dakika
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