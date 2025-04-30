Ankara 1. Amatör Lig'de oynanan Kalecikspor-Çamlıderespor mücadelesi, sahada yaşanan sıra dışı bir anla hafızalara kazındı. Karşılaşmada Kalecikspor'un Burundili futbolcusu Omar Nzeyimana, adeta bir futbol mucizesine imza attı.
Maçın kritik anlarında Çamlıderespor kalesine doğru hücum eden Nzeyimana'nın ayağındaki krampon, pozisyon esnasında fırladı. Ancak bu talihsizliğe rağmen hız kesmeyen futbolcu, yalın ayakla topu ağlara göndererek inanılmaz bir gole imza attı.
Nzeyimana'nın bu olağanüstü çabası ve attığı gol, tribünlerde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler, mücadele azmini ve yeteneğini takdir ederek Burundili futbolcuyu alkışlarla onurlandırdı.
Son Dakika › Spor › Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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