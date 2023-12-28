Avustralya ve Pakistan arasından oynanan kriket maçında tribündeki çiftin romantizmin ayarını kaçırması ve bu anların stattaki dev ekrana verilmesi karşılaşmaya damga vurdu.
Karşılaşma esnasında kameraman tesadüfen kadrajı çevirip çifti ekrana yansıttığında, stadyumdaki atmosfer bir anda değişti. O esnada çift, kendilerini dev ekranda gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Seyircilerin alkışlarla karşılık verdiği çift, bulundukları üst tribünden aşağı indi. Çiftin, maçı izlemeye devam edip etmedikleri bilinmiyor. O ana ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu - Son Dakika