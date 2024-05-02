Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz - Son Dakika
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Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz

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TFF, İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın erken seçim için topladığı iddia edilen imza sayısı hakkında açıklama yaptı. Saral'ın "136 imza topladık, yakında bu sayı 150-200'ü bulacak" şeklindeki sözlerine yanıt olarak TFF, olağanüstü genel kurul çağrısıyla ulaşan geçerli imza sayısının 94 olduğunu belirtti. Federasyon, imzasını noter onayıyla geri çeken delege sayısının 13, yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısının ise 2 olduğunu duyurdu.

02.05.2024 17:19  Güncelleme: 17:35
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Süper Lig'den düşmesi kesinleşen İstanbulspor'un Başkan Yardımcısı Bayram Saral, 18 Temmuz'dan önce TFF'de seçim olması için gerekli imza sayısına ulaşıldığını duyurdu. TFF'den ise bu iddiaya jet hızında yanıt geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından bir açıklama yayınlayarak, İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın erken seçim için gerekli olan delege imza sayısının yanlış olduğunu duyurdu.

İMZA SAYISI KRİZE NEDEN OLDU

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, "TFF'nin 18 Temmuz'dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Bu sayı yakında 150-200'ü bulacak. Olağanüstü Genel Kurul için yeterli sayıyı aştık" şeklinde bir açıklama yaptı.

"GEÇERLİ İMZA SAYIS 94"

TFF'nin açıklamasında ise geçerli imza sayısının 94 olduğu vurgulandı. Federasyonun duyurusunda, "Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür. Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.

Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz

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Son Dakika Spor Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erol MARASLI: Yav ne koltukmuş.oturan kalkmak istemiyor.biri depremde yardım çadırlarını satar ama koltuğu bırakmamak için atmadığı takla kalmaz 1 0 Yanıtla

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