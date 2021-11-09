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KSK'den stat için dev adım - Son Dakika

KSK'den stat için dev adım

09.11.2021 17:48
KSK'den stat için dev adım

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka'nın hasretle beklediği stadyum için Perşembe günü çok önemli adımlar atılacağını söyledi.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka'nın hasretle beklediği stadyum için Perşembe günü çok önemli adımlar atılacağını söyledi. Büyükkarcı, "6 ay gibi kısa bir süre içerisinde tüm pürüzleri giderip stadımızın ihalesinin tamamlanacağını umuyorum" dedi.

Karşıyaka camiasının yıllardır özlemle beklediği stat için çok önemli bir eşik perşembe günü aşılacak. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yönetimiyle yapılacak üçlü görüşme sonrası stat konusundaki pürüzlerin giderilmesi konusunda çok önemli yol alınacağını söyledi. Yıllar sonra transfer yasağını kaldırmayı başardıkları gibi stat konusundaki çözümün de kendi yönetimlerine nasip olacağını belirten Büyükkarcı, "Perşembe günü (yarın) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZVAK Başkanı Ali Erten ile bir araya gelerek yapımına bir türlü başlanamayan Karşıyaka Stadı için çok önemli adımlar atacağız. Artık stat önündeki engeller bir bir kalkıyor. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde tüm pürüzleri giderip stadımızın ihalesinin tamamlanacağını umuyorum. Stadımızın önündeki engellerin kaldırılması ve yapım aşamasının hızlandırılması konusunda bizlere öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu başta olmaz üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e İZVAK Başkanı Ali Erten'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Artık stat konusunda son aşamaya gelindi. Güzel gelişmelerin yaşanacağı bir döneme giriyoruz. Perşembe günü yapacağımız toplantıdan camiamızın yüzünü güldürecek haberler çıkacak. Taraftarlarımız büyük stat özleminin bitmesi için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Transfer yasağını nasıl kaldırdıysak, stat konusunu da çözüme kavuşturacağız" dedi.

Büyükkarcı'dan futbol şubesi açıklaması

Futbol takımının istenilen sonuçları alamamasını da değerlendiren Büyükkarcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futboldaki durumun farkındayız. Aldığımız sonuçların bize yakışmadığını biliyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın gerekli önlemleri de alıyoruz. Basketbol ve voleyboldaki başarıların en kısa sürede futbolda da yaşanması için yönetim kurulu olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm taraftarlarımız ve camiamız gibi biz de başarısızlığı kabul etmiyor, içimize sindiremiyoruz. En kısa sürede bulunduğumuz durumdan kurtulacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın." - İZMİR

KSK'den stat için dev adım
KSK'den stat için dev adım

Tunç Soyer, Karşıyaka, Transfer, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor KSK'den stat için dev adım - Son Dakika Spor


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