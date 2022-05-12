Kübra Akman: "Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum" - Son Dakika
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Kübra Akman: "Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum"

12.05.2022 21:56

- Kübra Akman: "Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum" VakıfBank'ın başarılı voleybolcusu Kübra Akman, sezonu şampiyon tamamladıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum.

- Kübra Akman: "Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum"

İSTANBUL - VakıfBank'ın başarılı voleybolcusu Kübra Akman, sezonu şampiyon tamamladıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum. Herkes çok çalışıyor, çok emek veriyor" dedi.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank sahasında karşı karşıya geldiği Fenebrahçe Opet'i 3-0 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Kübra Akman, "Çok mutluyuz. Çok çalıştık. 9 aydır sezonun en önemli zamanı için çalışıyoruz. O kadar mutluyum ki hem takımım adına hem 2-1'den böyle güzel bir dönüş yaptığımız için çok mutluyum. Bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ederim. Mükemmel bir tribün vardı" ifadelerini kullandı.

Serinin 4. maçında setlerde 2-0 geriye düştükten sonra neler hissettiğinin sorulması üzerine Akman, "Bunu daha önce de yaptık. 2-3 sene önce de aynı buy şekilde 2-1 geriden 3-2 kazanmıştık. Bildiğimiz bir şeydi. Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum. Herkes çok çalışıyor, çok emek veriyor. O yüzden çok mutluyum" diye cevap verdi.

Kübra Akman: Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum
Kübra Akman: Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum
Kübra Akman: Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum
Kübra Akman: Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kübra Akman: 'Takımımla inanılmaz gurur duyuyorum' - Son Dakika


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