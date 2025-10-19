Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek'e tokat attı! Sadettin Saran'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek'e tokat attı! Sadettin Saran'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı

Haberin Videosunu İzleyin
19.10.2025 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek\'e tokat attı! Sadettin Saran\'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı
Haber Videosu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımının Fatih Karagümrük karşılaşmasında attığı gollerden sonra kendinden geçti. Sadettin Saran'ın atılan gollerin ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'e şakayla karışık tokat attığı, küçük bir Fenerbahçeli taraftarı olan çocuğu kafasından tutarak sağa sola savurduğu görüldü. Bu renkli anlar, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakası Sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

SADETTİN SARAN GOLLERDEN SONRA KENDİNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından Sadettin Saran'ın büyük bir sevinç yaşadığı kameralara yansıdı. Yönetim kurulu ile birlikte maçı izleyen Sadettin Saran'ın tribünde bulunan küçük bir çocuğun kafasını tutarak sağa ve sola savurduğu görüldü.

DEVİN ÖZEK'E TOKAT ATTI

Sarı-lacivertliler, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile farkı ikiye çıkardı. Tribünlerde büyük bir coşku yaşanırken kameraların odağı yeniden Sadettin Saran oldu. Sadettin Saran'ın bu kez Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'e sataştığı görüldü. Saran'ın Devin Özek'e şakayla karışık tokat attığı, Özek'in gülümseyerek tepki verdiği objektiflerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sadettin Saran'ın yaşadığı bu gol sevinçleri sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Saran'ın renkli anlarını beğendiklerini dile getirdi.

Fatih Karagümrük, Saadettin Saran, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek'e tokat attı! Sadettin Saran'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bero2005:
    UTANMASAN HAKEMİN ELİNİ ÖPMEYE GİDİCEKTİN 76 6 Yanıtla
  • Fatma123456:
    Buda bituaf sanki dünya devini yendiler... 9 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bununda Ali koctan farkı yok Ne oldu lan zir yendiniz takımı, yıldırımdan sonra başkan gelmiyor. Hepsi gozu kara fanatik. 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağışlı hava kazaya neden oldu Bilanço ağır Yağışlı hava kazaya neden oldu! Bilanço ağır
Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Tedesco’dan bir sonraki maçın ilk 11’ine dair ipucu Tedesco'dan bir sonraki maçın ilk 11'ine dair ipucu
Felaketi en iyi anlatan görüntü Denizle kara birleşti Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay Yol ortasında öldüresiye dayak kamerada İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Yol ortasında öldüresiye dayak kamerada
Trump: Yakında Venezuela’ya bir kara operasyonu olacak Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
19:52
Sergen Yalçın gözünü Yusuf Sarı’ya dikti
Sergen Yalçın gözünü Yusuf Sarı'ya dikti
19:30
Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV’ye kayyum atandı
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı
18:32
Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
18:19
ABD yine tekne vurdu 6 kişi öldü
ABD yine tekne vurdu! 6 kişi öldü
17:36
Berhan Şimşek, CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 20:59:15. #7.12#
SON DAKİKA: Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek'e tokat attı! Sadettin Saran'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.