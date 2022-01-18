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Küçük dağcılar madalyalara ambargo koydu - Son Dakika

Küçük dağcılar madalyalara ambargo koydu

18.01.2022 14:44
Küçük dağcılar madalyalara ambargo koydu

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Isparta Küçükler Boulder Bölge Şampiyonasında, İnegöl Belediyespor dağcılık branşı sporcuları madalyalara ambargo koydu aldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Isparta Küçükler Boulder Bölge Şampiyonasında, İnegöl Belediye spor dağcılık branşı sporcuları madalyalara ambargo koydu aldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Isparta Küçükler Boulder Bölge Şampiyonası, 15-16 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. İnegöl Belediyespor dağcılık branşı spor tırmanış takımı, 17 sporcu ile şampiyonada yerini aldı.

15 Ocak Cumartesi günü Süleyman Demirel Üniversitesi tırmanış duvarında gerçekleşen yarışmada finale kalan 10 İnegöl Belediyespor sporcusu, 16 Ocak Pazar günü Küçük Erkekler C kategorisinde elde ettikleri başarıyla adeta şov yaptı. Kategoride aynı kürsüye 3 İnegöl Belediyespor sporcusu çıkarak gönvde gösterisi yaptı. Yarışmada 1'incilik madalyasını 2021 yılı Türkiye şampiyonu Bilal Eltutan alırken, 2'ncilik madalyasını ise 2021 yılı Türkiye 2'ncisi olan Furkan Köksal elde etti. 3'üncülük madalyasını da yine 2021 yılı Türkiye 3'üncüsü olan Sefa Yaman aldı.

Yarışmalarda küçük kızlar D kategorisinde 2'ncilik madalyasını Hilal Süngü alırken, 3'üncülük madalyasını da Nur Efşan Sel göğüsledi. Küçük erkek E kategorisinde ise 2'ncilik madalyasını Muhammed Furkan Yurttutan aldı. Küçük kızlar D kategorisinde Hira Bakay 4'üncü, Özge İzci 5'inci, Küçük erkekler C kategorisinde Egemen Sevimli 5'inci, Küçük Kızlar C kategorisinde Zeynep Betül Battal 7'nci, Nazlısu Başkurt 8'inci, Çağla Ağalar 10'uncu, Zeynep Kurt 11'inci, Ayça Dilem Uludağıstan 12'nci olarak birçok sporcuyu gerilerinde bıraktılar.

Isparta'da büyük bir başarı elde eden İnegöl Belediyespor dağcılık branşı spor tırmanış takımı, 5-6 Şubat tarihlerinde Nevşehir'de düzenlenecek Küçükler C-D-E Lider tırmanış bölge şampiyonası için de hazırlıklara başladı. - BURSA

Küçük dağcılar madalyalara ambargo koydu
Küçük dağcılar madalyalara ambargo koydu

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, İnegöl Belediyespor, Türkiye, Isparta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Küçük dağcılar madalyalara ambargo koydu - Son Dakika Spor


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