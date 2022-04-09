Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları başladı - Son Dakika

Türkiye Judo Federasyonu ve Okul Sporları Daire Başkanlı tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları, Zonguldak ev sahipliğinde başladı.

9-10 Nisan'da Site Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda 9 ilden 144 sporcu mücadele edecek. Site Spor Salonu'nda saat 13: 00'te başlayan müsabakaları öncesinde seremoni gerçekleşti. Törene Türkiye Judo Federasyonu yöneticileri, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi, çok sayıda sporcu ve antrenör katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi, "Geçtiğimiz günlerde yine burada madeniler turnuvası vardı hemen akabinde bu organizasyonun yapılması bizleri gururlandırıyor. Okul sporlarımızın judonun gelişiminde önemini hepimiz iyi bilmekteyiz ve teşvik etmekteyiz. Judo federasyonumuza da bu anlamda bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Müsabakaların kazasız belasız gerçekleşmesi dileklerini ileten Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "İlimizde gerçekleştirecek olduğumuz müsabakalarda amaç sadece sor yapmak değil. Sporun faaliyetlerini yerine getirerek farklı bölgelerden gelen insanlarla kaynaşmanız. İnşallah kaza bela olmaz müsabakaları en iyi şekilde tamamlarız. Sizler abileriniz gibi gelecekte birer şampiyonsunuz. Hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

9 ilden 144 sporcu yarıştığı müsabakalarda kategorilerde ilk üçe girenler Çorum'da Mayıs'ta düzenlenecek l final müsabakalarında mücadele edecek. - ZONGULDAK