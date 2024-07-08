Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda güreşemeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda güreşemeyecek

Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları\'nda güreşemeyecek

Spor hekimi kontrolünde kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen ve geçici olarak müsabakalardan men edilen milli güreşçi Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek. Olimpiyatlara sporcu bildirme süresinin dolmasının ardından kadroda yer almayan Kayaalp'ın yerine Hamza Bakır güreşecek.

08.07.2024 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaçta yasaklı madde çıkması nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamayacak.

GEÇİCİ OLARAK MEN CEZASI ALMIŞTI

Paris Olimpiyatlarındaki en büyük madalya umutlarımızdan biri olan, Avrupa ve Dünya şampiyonu milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'in spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaçta yasaklı maddeye rastlanmıştı. Kayaalp, bu nedenle tüm müsabakalardan geçici olarak men edilmişti.

Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda güreşemeyecek

OLİMPİYAT KADROSUNDA KADRODA YER ALMADI

Ülkelerin olimpiyatlara sporcu bildirme süreleri bugün itibarıyla sona erdi. Yasaklı madde kullanımı nedeniyle geçici olarak yarışmalardan men edilen Rıza Kayaalp kadroda yer alamadı. Rıza Kayaalp'in yerine Hamza Bakır, Paris'te altın madalya için mücadele edecek.

Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda güreşemeyecek

KAYAALP NE DEMİŞTİ?

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rıza Kayaalp yasaklı maddenin kullandığı ilaç nedeniyle olduğunu belirterek, "24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım. Hiçbir haber platformu ve yetkili makamlarca açıklama yapılmadan, tüm gelişmeleri her zamanki samimiyetimle öncelikle bizzat benden duymanızı istedim. Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici gibi ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Bu bakımdan yaklaşmakta olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da katılamama tehlikesiyle karşı karşıyayım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız" şeklinde konuşmuştu.

RIZA KAYAALP'İN BAŞARILARI

Ülkemizi başarıyla temsil eden Rıza Kayaalp, 14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyasını kazanmayı başarmıştı. ASKİ Sporlu milli güreşçi, grekoromen stil 130 kiloda Paris 2024 Olimpiyatları kotası almaya hak kazanmıştı.

Paris Olimpiyatları, Rıza Kayaalp, Paris, Spor, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda güreşemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Muhammed Boğatekin: Biz sana kefiliz rıza baba, varsın yarışma bu sene 14 3 Yanıtla
  • Kemsl: Hem de spor hekimi kontrolünde..! 10 1 Yanıtla
  • ALİÇO null: var bunda bişey , koskoca milli sporcu ve doktor bilmiyo muydu kullandığı ilacın içinde ne olduğunu bence kasıtlı yapılmış bişey 7 2 Yanıtla
  • Erkut Köse: Spor hekimine hesap sor hemende hukuki filan itiraz edersiniz adamlar affetmiyor 2 0 Yanıtla

23:11 Malatya’da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü Malatya'da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü
22:47 36 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili Rusya, Ukrayna’yı suçladı: Biz vurmadık, kendileri vurdu 36 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili Rusya, Ukrayna'yı suçladı: Biz vurmadık, kendileri vurdu
21:16 “Evde ek iş, evde paketleme işi“ ilanıyla 1000 kişiyi 100 milyon lira dolandıran çete çökertildi "Evde ek iş, evde paketleme işi" ilanıyla 1000 kişiyi 100 milyon lira dolandıran çete çökertildi
20:06 Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi Dosya artık Erdoğan’ın önünde Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Dosya artık Erdoğan'ın önünde
16:46 Ankette çarpıcı sonuçlar İşte AK Partililerin Özel Özel’e destek verdikleri konu Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu
23:33 Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları’nda güreşemeyecek Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda güreşemeyecek
22:59 Gremio’daki kiralık sözleşmesi fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe’ye geri döndü Gremio'daki kiralık sözleşmesi fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe'ye geri döndü
21:42 Adı Beşiktaş ile anılıyordu Immobile’nin kulübü Lazio’dan açıklama var Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Immobile'nin kulübü Lazio'dan açıklama var
21:21 Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu Parkinson doktoru, Beyaz Saray’ı 8 defa ziyaret etmiş Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu? Parkinson doktoru, Beyaz Saray'ı 8 defa ziyaret etmiş
21:06 Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti İşte sebebi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi
20:06 Kazanın ardından ABD’de tutuklanmıştı Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor Kazanın ardından ABD'de tutuklanmıştı! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor
19:39 İran’da 63 kişide dang humması vakası görüldü İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldü
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 00:52:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda güreşemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement