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Bıçak altına yatan Merih Demiral, aylarca forma giyemeyecek - Son Dakika

Bıçak altına yatan Merih Demiral, aylarca forma giyemeyecek

Son Güncelleme: 21.10.2023 15:35

Suudi Arabistan takımı Al-Ahli, Merih Demiral'ın sağ diz menisküsünden ameliyat olduğunu açıkladı. Yıldız futbolcunun aylarca forma giymesi beklenmiyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Al Ahli, 25 yaşındaki oyuncunun sağ diz menisküsünden ameliyat olduğunu açıkladı.

2 AY FORMA GİYEMEYECEK

Bıçak altına yatan Demiral'ın sağlık durumu iyi. Suudi Arabistan basını ise Merih'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağını iddia ediyor.

5 MAÇA ÇIKTI

Yıldız futbolcu, Atalanta'dan transfer olduğu Al Ahli'de şu ana kadar 5 kez maça çıktı. Merih'in Suudi Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Suudi Arabistan, Merih Demiral, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bıçak altına yatan Merih Demiral, aylarca forma giyemeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bıçak altına yatan Merih Demiral, aylarca forma giyemeyecek - Son Dakika
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