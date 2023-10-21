Bıçak altına yatan Merih Demiral, aylarca forma giyemeyecek

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Al Ahli, 25 yaşındaki oyuncunun sağ diz menisküsünden ameliyat olduğunu açıkladı.
Bıçak altına yatan Demiral'ın sağlık durumu iyi. Suudi Arabistan basını ise Merih'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağını iddia ediyor.
Yıldız futbolcu, Atalanta'dan transfer olduğu Al Ahli'de şu ana kadar 5 kez maça çıktı. Merih'in Suudi Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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