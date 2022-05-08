Kulüp başkanlarından Ahmet Çalık'ın annesine "Anneler Günü" ziyareti - Son Dakika
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Kulüp başkanlarından Ahmet Çalık'ın annesine "Anneler Günü" ziyareti

08.05.2022 17:52
Kulüp başkanlarından Ahmet Çalık'ın annesine "Anneler Günü" ziyareti

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın annesine "Anneler Günü" ziyareti gerçekleştirdi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın annesine "Anneler Günü" ziyareti gerçekleştirdi.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Çetin ile Özgökçen, 11 Ocak'ta Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın annesi Nurhan Çalık'ı ziyaret etti.

Acılı anneye "Bizler de sizin evladınızız" mesajı veren Çetin ve Özgökçen, Ahmet Çalık'ın kalplerde yaşayacağını ve unutulmayacağını ifade etti.

İki başkana teşekkür eden Nurhan Çalık ve eşi Ali Çalık, sürpriz ziyaretin kendilerini duygulandırdığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kulüp başkanlarından Ahmet Çalık'ın annesine 'Anneler Günü' ziyareti - Son Dakika


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