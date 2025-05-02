Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Pitatek Katar yolunda.
Krzysztof Piatek, Al Sadd ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Katar kulübü, RAMS Başakşehir'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transferin resmileşmesi durumunda Piatek bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçecek.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Krzysztof Piatek'in Katar ekibi Al Sadd'dan gelen 3 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği belirtildi. Al Sadd'ın Başakşehir'e bu transfer için bonuslarla birlikte 10 milyon euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.
Polonyalı yıldız bu sezon Başakşehir formasıyla 44 maçta forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 30 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
Son Dakika › Spor › Kulüp tarihine geçen bonservis! Krzysztof Piatek Katar yolunda - Son Dakika
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