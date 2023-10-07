Taraftarlardan helallik istedi! Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a duygusal veda - Son Dakika

Taraftarlardan helallik istedi! Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a duygusal veda

Son Güncelleme: 07.10.2023 20:01

Son alınan Lugano mağlubiyetinden sonra istifa eden Şenol Güneş, veda mesajı yayınlayarak görevinden ayrıldığını belirtip, siyah-beyazlı camiaya veda etti.

Konferans Ligi'nde 3-2 kaybedilen Lugano maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istifa etti. Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı kulüp aracılığıyla mesaj yayınlayarak camiaya veda etti.

İşte Şenol Güneş'in veda mesajı;

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Değerli Beşiktaşlılar,

Bu zor dönemde ayrılmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Bir değişiklik olmalıydı, yeniden yeni bir heyecanla yola devam edilmeli. Bütün kulvarlarda hala başaracak; güç, umut ve güven var. Bir aile olan Beşiktaş tekrar başarılı olacaktır. Ortalığı toz dumana katıp, kaos çıkarmak, kargaşa yaratmak Beşiktaş'a yarar sağlamaz. Beşiktaş; asaletini, maharetini, cesaretini gösterecektir.

Camia bir bütün olsun, takımın etrafında birleşsin, başarı gelecektir. Liyakatsiz ve adaletsizlerin, eşitliğe inanmayanların Beşiktaş'ta yeri yoktur. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek ve Beşiktaş'ın haklarını korumak gerekir. Bütün makamlar gelip geçicidir. Görevler de gelip geçicidir. Şapkayı önümüze koyup düşünmeliyiz. Çalıştığın yerde mutlu değilsen başarılı olman zordur. Kişiler de önemlidir ancak kurumlar daha önemlidir.

Başkan ve yönetim elinden geleni yapmaya çalıştı. Tüm personelimiz ve teknik heyetimiz gece gündüz çalıştılar. Beşiktaş taraftarı her zaman her yerde koşulsuz destek verdi. Oyuncuları sevdim ve onlara güvendim. En iyisini yapacaklarına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Hocaların görev süresi bitinceye kadar devam etmelerini isteyen biri olarak bu ayrılık beni üzdü. Biliyorum taraftarlarımız da üzüldü. Beşiktaş'ın sembolü ve gururu olan taraftarımıza veda ediyorum. Kalbim daima sizinle olacak.

Ben hakkımı helal ediyorum lütfen siz de hakkınızı helal edin. Yıl sonunda şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak erken ayrıldığım için herkesten özür diliyorum ve tüm futbolseverlere teşekkürlerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıcakla kalın."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlardan helallik istedi! Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a duygusal veda - Son Dakika


Son Dakika
20:48 Son Dakika: AK Parti'de yeni MYK netleşti! Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu.
20:09 Maça damga vurdu! Antalyaspor-Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon
19:56 Taraftarlardan helallik istedi! Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a duygusal veda
19:51 İsrail, Gazze'nin elektriğini kesti
19:33 Manchester United, Brentford'u Scott McTominay ile devirdi
19:11 İsrail savaş uçakları, Gazze'deki 14 katlı Filistin Kulesi'ni bombaladı! O anlar kamerada
18:47 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 'Aksa Tufanı, İsrail'e karşı yeni bir sayfa açtı'
18:40 Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna Yeniden Refah, Saadet ve HÜDA PAR liderlerinden destek
18:38 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail-Filistin gerilimi açıklaması: Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz
18:23 "Hamas güçleri İsrailli kadını esir aldı" iddiasının arkasındaki gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2023 21:00:49. #1.13#
SON DAKİKA: Taraftarlardan helallik istedi! Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a duygusal veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement