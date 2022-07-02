Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın takımdan ayrılma kararı aldığı ve bunun için harekete geçtiği belirtildi.
Sporx'in Times'tan aktardığı habere göre, Portekizli yıldızın, cazip bir teklif gelmesi durumunda Manchester United'dan ayrılmak istediği belirtildi. Ronaldo'nun bu düşüncesini kulübe de bildirdiği kaydedildi.
Ronaldo'nun bu fikrinin ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesinden kaynaklandığı ifade edildi. 2021 yazında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen Ronaldo, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde sahaya çıktığı 38 maçta 24 gol atıp, 3 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Kulüp yetkililerine açık açık söyledi! Cristiano Ronaldo için Manchester United defteri kapandı - Son Dakika