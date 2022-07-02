Kulüp yetkililerine açık açık söyledi! Cristiano Ronaldo için Manchester United defteri kapandı

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Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın takımdan ayrılma kararı aldığı ve bunun için harekete geçtiği belirtildi.

KULÜBE AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Sporx'in Times'tan aktardığı habere göre, Portekizli yıldızın, cazip bir teklif gelmesi durumunda Manchester United'dan ayrılmak istediği belirtildi. Ronaldo'nun bu düşüncesini kulübe de bildirdiği kaydedildi.

İNGİLİZ EKİBİ İLE 38 MAÇTA 24 GOL ATTI

Ronaldo'nun bu fikrinin ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesinden kaynaklandığı ifade edildi. 2021 yazında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen Ronaldo, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde sahaya çıktığı 38 maçta 24 gol atıp, 3 asist yaptı.