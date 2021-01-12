Kulüpler Birliği Başkanı yarın belli oluyor - Son Dakika

Kulüpler Birliği Başkanı yarın belli oluyor

Kulüpler Birliği Başkanı yarın belli oluyor
Son Güncelleme: 12.01.2021 18:45

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından ayrılmasının ardından yerine geçecek isim belli oluyor.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından ayrılmasının ardından yerine geçecek isim belli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde yarın toplanacak Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevi de netleşecek. 5 Kasım 2019 tarihinde Kulüpler Birliği'nin 10'uncu başkanı olarak göreve başlayan Mehmet Sepil'in istifasının ardından yerine geçecek isimin ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olması bekleniyor. Tüm kulüp başkanlarının desteği ile göreve gelmesi beklenen Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin 11'inci başkanı olacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA

Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Sepil, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Başkanı yarın belli oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulüpler Birliği Başkanı yarın belli oluyor - Son Dakika
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