Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar - Son Dakika
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Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçlarında küme düşmeme mücadelesi veren Alanyaspor, Beşiktaş ile 1-1, bir başka küme düşmeme adayı Bodrum FK ise Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

18.05.2025 21:03
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Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gain Park Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Alanyaspor'un golü 40. dakikada Hwang Ui-Jo ile gelirken, Beşiktaş'ın golünü 73. dakikada Rafa Silva kaydetti.

KÜME DÜŞME HATTI KARIŞTI

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, ligde 39 puana ulaştı ve küme düşme hattının üst sırasında yer aldı. Beşiktaş ise 59 puana ulaşarak üçüncülük koltuğunu Samsunspor'a devretti. Ligin bir sonraki maçında Alanyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

BODRUM FK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Haftanın bir diğer önemli maçında küme düşmeme mücadelesi veren bir diğer ekip Bodrum FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti. Bodrum FK'nın golü 12. dakikada Taylan Antalyalı kaydederken, Trabzonspor'un golü 77. dakikada Muhammed Cham ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, puanını 36 yaparak küme düşmeme adına mücadelesini sürdürdü. Trabzonspor ise 47 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Bodrum FK, Kayserispor deplasmanına gidecek. Trabzonspor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Trabzonspor, Beşiktaş, Alanya, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar - Son Dakika

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